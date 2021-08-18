بعد هذا الاستحواذ.. سويفل تزيد تغطية أعمالها أكثر من الضغف

قال مصدر مطلع لرويترز إن شركة النقل الناشئة سويفل التي مقرها دبي اتفقت على شراء شوتل، وهي خدمة شبيهة بأوبر لمشغلي الحافلات والشاحنات التي تقدم خدمات للبلديات والشركات والمؤسسات التعليمية.

وتدير سويفل التي تأسست في مصر في 2017 أيضا منصة رقمية تسمح للركاب بالحجز والدفع لرحلات مع مشغلي الحافلات في مسارات ثابتة.

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ولم يكشف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأن المحادثات غير معلنة حتى الآن، عن البنود المالية للصفقة.

الصفقة هي الأحدث في قطاع تكنولوجيا النقل على مستوى العالم، حيث تتطلع الشركات إلى إضافة ثقل أو جمع أموال من خلال عمليات إدراج عامة.

وتستعد جراب، أكبر مجموعة لطلب سيارات الأجرة وطلبات توصيل الطعام في جنوب شرق آسيا، لاكتتاب عام من خلال اندماج بقيمة 40 مليار دولار تقريبا مع شركة استحواذ ذات غرض خاص. كما جمعت ديدي جلوبال الصينية لخدمات نقل الركاب 4.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران.

ووافقت سويفل الشهر الماضي على الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص وهي كوينز جامبيت جروث كابيتال في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار، مما يمهد الطريق لإدراج في ناسداك في الربع الأخير من العام الجاري.

تعمل الشركة حاليا في 10 مدن في 6 دول، وتقوم بأكثر من 3 ملايين رحلة شهريا، وهو رقم تهدف إلى زيادته إلى مليوني رحلة يوميا بحلول 2025.

وستعمل شوتل، التي مقرها برشلونة، كمركز لسويفل في أوروبا وسترفع التغطية الجغرافية للشركة بأكثر من الضعف، وفقا للمصدر.

وتعمل شوتل في 22 مدينة في 10 دول، منها البرازيل واليابان.

تخدم الشركة الأشخاص في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تفتقر غالبا إلى الوصول لوسائل النقل بسهولة.

كما توفر الصفقة لسويفل نقطة دخول إلى مشاريع القيادة الذاتية، بشكل أساسي من خلال مشاركة شوتل في مشروع تقوده المفوضية الأوروبية لإبراز تأثير الحافلات الصغيرة ذاتية القيادة على مستقبل شبكات النقل العام.

كان مدير سويفل المالي يوسف سالم قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الشركة تتوقع تحقيق أول ربح لها في 2024.

وتتوقع سويفل، التي تمتلك شبكة من خمسة آلاف حافلة، منها ثلاثة آلاف في مصر، التوسع في أنشطة أخرى مثل الخدمات اللوجستية والإعلانات والخدمات المالية بدءا من 2023.