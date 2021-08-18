تويتر يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المعلومات المضللة لأول مرة

تعمل شركة تويتر على إضافة خيار للمستخدمين يمكنهم من إبلاغ الشركة بالمعلومات الخاطئة أو المضللة، لكنها تقول إن القدرة الموسعة على الإبلاغ عن التغريدات لن تؤدي بالضرورة إلى مزيد من التحقق من الحقائق أو وضع علامات على المشاركات موضع الشك.

سيمكن الاختبار، المتاح فقط في عدد قليل من الأسواق حتى الآن، المستخدمين من إخطار الشركة بشأن المعلومات الخاطئة المزعومة بنفس الطريقة التي يمكنهم بها تنبيه تويتر إلى البريد العشوائي أو إساءة الاستخدام. لكن شركة التواصل الاجتماعي، التي ليس لديها آلية قوية للتحقق من الحقائق، لن تراجع شرعية كل تغريدة محددة أو تستجيب للمستخدمين بتحديثات كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من التقارير.

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بدلاً من ذلك، ستستخدم تويتر تقارير الإبلاغ كوسيلة لدراسة المعلومات المضللة على المنصة، وتحديد الاتجاهات أو مجالات المشاكل التي يجب التركيز عليها، كما قالت متحدثة باسم الشركة.

يقوم موقع تويتر فقط بالتحقق من صحة التغريدات من فئات محددة، مثل الانتخابات وكوفيد-19، لكن يمكن للمستخدمين تنبيه الشركة إلى أي معلومات خاطئة. وقد يضيف تويتر المزيد من الفئات إلى عملية التحقق من صحة الأخبار استنادًا إلى نتائج الاختبار، الذي سيتم إجراؤه في الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية.

غردت الشركة يوم الثلاثاء من أحد حساباتها: "قد لا نتخذ إجراءً بشأن كل تقرير في التجربة ولا يمكننا الرد عليه.. لكن مساهمتك ستساعدنا في تحديد الاتجاهات حتى نتمكن من تحسين سرعة وحجم عمل المعلومات المضللة الأوسع نطاقًا".

جهود تويتر لمكافحة التضليل تعد محدودة مقارنة بجهود المنافسين مثل فيسبوك التي على العكس جندت جيشاً من مدققي الحقائق الخارجيين. ويقوم فريق Trust and Safety الداخلي في تويتر بمراجعة التغريدات، لكنه عادة ما يقوم فقط بالإبلاغ عن المخالفين "الأكثر فظاعة والأكثر شهرة".

مع ذلك، لا يزال من الممكن لتلك الجهود أن يكون لها تأثير. وقد تم وضع علامة على العديد من حسابات السياسيين أو تعليقها مؤقتًا بسبب انتهاكات متكررة خاصة بنشر معلومات مضللة، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترمب.

تقوم شركة تويتر أيضًا ببناء منتج يسمى Birdwatch، والذي سيعتمد على مستخدمي الخدمة لمساعدة محتوى الشرطة ومكافحة المعلومات المضللة. هذا المنتج غير متوفر حتى الآن، لكنه جزء من جهد لتوسيع نطاق جهود التحقق من الحقائق بسرعة أكبر.

ولدى تويتر ومقرها سان فرانسيسكو أكثر من 200 مليون مستخدم يومي.