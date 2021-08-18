.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خسائر "معدنية" تتراجع 4.3% إلى 7.4 مليون ريال بالربع الثالث

  • الخط
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
شعار الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

خسائر "معدنية" تتراجع 4.3% إلى 7.4 مليون ريال بالربع الثالث

خسائرها المتراكمة بلغت 54.6 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" تراجع خسائرها بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 7.38 مليون ريال، مقابل 7.71 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر "معدنية" بنسبة 4.2% في الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر نحو 7.08 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى نمو المبيعات نتيجة لتحسن الطلب وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الأعباء المالية وانخفاض طفيف في مخصص الزكاة.

صانع سجائر شهير يتملك حصة بشركة أدوية للربو! قصص اقتصادية شركات صانع سجائر شهير يتملك حصة بشركة أدوية للربو!

وانخفضت خسائر "معدنية" بنسبة 7.8% في النصف الأول من 2021، إلى 14.47 مليون ريال، مقابل 15.7 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 54.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، ما يعادل نسبة 19.4% من رأس المال البالغ 281.12 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تعاني من هل تعاني من "كوفيد طويل الأمد" أم فيروس آخر؟ دراسة توضح..
فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم
الأكثر قراءة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
قبل أن تذهب
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
اكتشف المزيد