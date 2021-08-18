خسائر "معدنية" تتراجع 4.3% إلى 7.4 مليون ريال بالربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" تراجع خسائرها بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 7.38 مليون ريال، مقابل 7.71 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر "معدنية" بنسبة 4.2% في الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر نحو 7.08 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى نمو المبيعات نتيجة لتحسن الطلب وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الأعباء المالية وانخفاض طفيف في مخصص الزكاة.

وانخفضت خسائر "معدنية" بنسبة 7.8% في النصف الأول من 2021، إلى 14.47 مليون ريال، مقابل 15.7 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 54.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، ما يعادل نسبة 19.4% من رأس المال البالغ 281.12 مليون ريال.