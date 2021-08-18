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غوغل تعلن عن هاتفها الجديد Pixel 5A..هذه مواصفاته

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Pixel 5A 5G
غوغل

غوغل تعلن عن هاتفها الجديد Pixel 5A..هذه مواصفاته

سيتم طرحه بأميركا واليابان في 26 أغسطس

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة غوغل رسميًا عن هاتفها الجديد Pixel 5A 5G بسعر اقتصادي، وهو الهاتف الذي أفصحت عنه في شهر أبريل الماضي وطالته شائعات أنه تم إلغاؤه.

وأوضحت شركة التكنولوجيا الأميركية أن الهاتف الجديد، يتضمن قائمة قصيرة من الميزات المحدثة مقارنة بسابقه بيكسل 4 أيه، بما في ذلك شاشة أكبر قليلاً، وبطارية أكبر بكثير، وتصنيف IP67 لمقاومة الماء.

ويبلغ سعر الهاتف في الولايات المتحدة 449 دولارا، وهو أقل بمقدار 50 دولارا من السعر الأولي لهاتف بيكسل فور أيه.

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وكشفت الشركة أنه سيتم طرح الهاتف للبيع في الولايات المتحدة واليابان اعتبارا من 26 أغسطس الحالي.

وحول مميزات جوال "بيكسل 5 إيه"، فإنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي بشاشة 6.34 إنش، وبطارية 4680 مللي أمبير، وذكرت غوغل إنها تكفي لاستهلاك تقليدي يستمر يوماً كاملاً أو يومين في حال استخدام خاصية توفير الطاقة.

وتشمل الميزات على استخدام الهاتف شريحة "سناب دراجون 765G" بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت و128 جيجابايت من التخزين، وكاميرا رئيسية بدقة 12.2 ميجا بكسل مع كاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل.

ويعد Pixel 5A أول هاتف ضمن سلسلة Pixel A يحصل على تصنيف رسمي لمقاومة الماء.

ويتضمن الهاتف على ماسح ضوئي لبصمة الإصبع في الجهة الخلفية لإلغاء القفل البيومتري، ومنفذ لسماعة الرأس، وشاحن بقوة 18 وات مضمن في العلبة.

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