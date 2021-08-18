فايزر تصدر سندات بمليار دولار لتمويل تصنيع لقاحات كورونا

تعتزم شركة فايزر إصدار سندات "استدامة" بقيمة مليار دولار لتمويل مصاريف البحث والتطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات كورونا.

سيستحق الإصدار في 2031 وسيحمل عائدا بنحو 0.5% فوق سندات الخزانة الأميركية.

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وتتوقع فايزر أن العائدات من لقاح كورونا ستبلغ 33.5 مليار دولار هذا العام، ما يجعله أحد الأدوية الأكثر مبيعًا على الإطلاق، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

يشار إلى أن فايزر أصدرت أيضًا سندات استدامة في مارس 2020 لدعم الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا.

قالت شركتا فايزر وبايونتيك إنهما قدمتا بيانات التجارب السريرية المبكرة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA كجزء من طلبهما في الولايات المتحدة للحصول على إذن لقاح معزز ضد كوفيد-19 لكل من يبلغ من العمر 16 عاماً فما فوق، وليس فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وذكرت الشركتان في بيان صحافي يوم الاثنين الماضي، أنه في تجربة المرحلة الأولى، أنتجت جرعة معززة من اللقاح "أجساماً مضادة محايدة أعلى بكثير" ضد سلالة فيروس كورونا الأصلية، بالإضافة إلى متغيرات بيتا ودلتا. وقالوا إن المشاركين في التجربة تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المكون من جرعتين بعد حوالي 8 إلى 9 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا: "البيانات التي رأيناها حتى الآن تشير إلى أن جرعة ثالثة من لقاحنا تثير مستويات من الأجسام المضادة تتجاوز بشكل كبير تلك التي شوهدت بعد الجدول الأولي للجرعتين".