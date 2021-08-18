شركة ضخمة تعرض توظيف لصوص و500 ألف دولار!

بعد أسبوع من أكبر عملية اختراق وسرقة لمنصة عملات مشفرة في العالم، قدمت منصة POLY NETWORK عرضا للقراصنة بالحصول على 500 ألف دولار، بالإضافة إلى وظيفة في المنصة ككبير مستشاري الأمن.

وكان القراصنة قد تمكنوا من اختراق المنصة وسرقة عملات بقيمة 600 مليون دولار قبل أن يعيدوا ما قيمته 400 مليون دولار للمنصة.

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ودخلت المنصة في محادثات مع القراصنة في محاولة لاسترجاع بقية العملات المسروقة، كما أنها تعمل على تحديث منصتها لتتجنب عمليات قرصنة مستقبلية.

وهاجم القراصنة منصة Poly Network، الشركة المتخصصة في تحويلات العملات المشفرة، يوم الثلاثاء قبل الماضي، في واحدة من أكبر سرقات الأموال الرقمية في التاريخ. لكن بحلول يوم الخميس الماضي، أعادوا جميع الأموال المسروقة تقريبًا في سلسلة بطيئة من المعاملات.