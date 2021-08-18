.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركة ضخمة تعرض توظيف لصوص و500 ألف دولار!

  • الخط
عملات مشفرة

شركة ضخمة تعرض توظيف لصوص و500 ألف دولار!

أعادوا ما قيمته 400 مليون دولار للمنصة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أسبوع من أكبر عملية اختراق وسرقة لمنصة عملات مشفرة في العالم، قدمت منصة POLY NETWORK عرضا للقراصنة بالحصول على 500 ألف دولار، بالإضافة إلى وظيفة في المنصة ككبير مستشاري الأمن.

وكان القراصنة قد تمكنوا من اختراق المنصة وسرقة عملات بقيمة 600 مليون دولار قبل أن يعيدوا ما قيمته 400 مليون دولار للمنصة.

ودخلت المنصة في محادثات مع القراصنة في محاولة لاسترجاع بقية العملات المسروقة، كما أنها تعمل على تحديث منصتها لتتجنب عمليات قرصنة مستقبلية.

المستثمرون يراهنون على صعود الأسهم الخضراء في الصين لتلك الأسباب قصص اقتصادية اقتصاد الصين المستثمرون يراهنون على صعود الأسهم الخضراء في الصين لتلك الأسباب

وهاجم القراصنة منصة Poly Network، الشركة المتخصصة في تحويلات العملات المشفرة، يوم الثلاثاء قبل الماضي، في واحدة من أكبر سرقات الأموال الرقمية في التاريخ. لكن بحلول يوم الخميس الماضي، أعادوا جميع الأموال المسروقة تقريبًا في سلسلة بطيئة من المعاملات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تعاني من هل تعاني من "كوفيد طويل الأمد" أم فيروس آخر؟ دراسة توضح..
فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم
الأكثر قراءة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
قبل أن تذهب
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
اكتشف المزيد