هذه الشركة تتهيأ لحدث "البجعة السوداء"

أعلنت شركة Palantir Technologies التي تقوم بتصنيع البرامج التي تستخدمها الحكومات والشركات لتحليل البيانات، أنها تتهيأ لحدث سيئ في الأسواق أو ما يعرف بـblack swan أو البجعة السوداء من خلال تخزين الذهب ودعوة عملائها للدفع بالذهب.

والبجعة السوداء هي حدث لا يمكن التنبؤ به ويتجاوز ما هو متوقع عادة وله عواقب وخيمة محتملة.

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وقد اشترت الشركة ذهبا بقيمة 50.7 مليون دولار هذا الشهر إلى جانب استثمارها في الشركات الناشئة وشركات الشيكات على بياض وربما البتكوين أيضا.

إذ كانت Palantir قد أعلنت سابقا أنها ستقبل الدفع بالبتكوين أيضا.

وتمتلك الشركة حوالي 2.3 مليار دولار نقدًا وهي تدرس استثماره بطريقة مبتكرة.