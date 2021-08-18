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"اتحاد الخليج الأهلية" تتحول لخسائر بـ47 مليون ريال بالربع الثاني

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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شعار شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"اتحاد الخليج الأهلية" تتحول لخسائر بـ47 مليون ريال بالربع الثاني

بسبب الزيادة في مجموع تكاليف ومصاريف الاكتتاب

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني إلى تحقيق خسائر نحو 46.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي أرباح نحو 10.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 17.6% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 56.8 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي لتكبد الشركة خسارة خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بربح في الربع المماثل من العام الماضي يعود إلى الزيادة في مجموع تكاليف ومصاريف الاكتتاب، بالصافي بمبلغ 108,420 ألف ريال، قابل ذلك زيادة في صافي أقساط التأمين المكتسبة بمبلغ 53,641 ألف ريال ما قلل أثر الخسارة.

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وتحولت "اتحاد الخليج الأهلية" إلى تحقيق صافي خسائر نحو 103.6 مليون ريال في النصف الأول من 2021، مقارنة بصافي أرباح نحو 4.6 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 75.65 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، ما يعادل نسبة 32.97% من رأس المال البالغ 229.47 مليون ريال.

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