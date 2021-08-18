"الكثيري القابضة" تتحول للربحية في الربع الثاني بـ3.1 مليون ريال

تحولت شركة "الكثيري القابضة" إلى الربحية في الربع الثاني من العام الجاري، محققة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة عند 3.1 مليون ريال، مقابل تكبد خسارة بـ1.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي نصف السنة الأول، ارتفعت أرباح "الكثيري" بواقع 212% إلى 7.3 مليون ريال، من 2.3 مليون ريال في الستة أشهر الأولى من عام 2020.

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وعزت الشركة في بيان لها على موقع السوق السعودية "تداول"، التحول إلى الربحية الفصلية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن ارتفاع المبيعات والتخفيف من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أيضاً في بيانها أن ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول من العام يعود إلى نفس الأسباب.