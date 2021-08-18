"دريك آند سكل" تتحول للخسارة بـ32.7 مليون درهم في الربع الثاني

تحولت شركة "دريك آند سكل" إلى الخسارة في الربع الثاني من عام 2021 بقيمة 32.77 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 229.56 مليون درهم في الربع المقابل من 2020.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، أن أرباحها انخفضت خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 61% إلى 77.3 مليون درهم، مقابل 199.8 مليون درهم بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال النصف الأول إلى تضمن نتائج الفترة المماثلة من العام الماضي ربحا من استبعاد شركة تابعة بقيمة 353.7 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6% إلى 81.8 مليون درهم بالنصف الأول، من 77.5 مليون درهم بالفترة المقارنة من العام 2020

وخفضت الشركة الخسائر المتراكمة إلى 4.828 مليار درهم بنهاية النصف الأول، قياسا على 4.902 مليار درهم في ديسمبر 2020.

وكانت "دريك آند سكل" قد أعلنت في يناير الماضي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المقرضين، وسيتم التصويت للموافقة على خطة إعادة الهيكلة المالية والبدء في عملية إصدار حقوق الاكتتاب.

وأفادت الشركة أنه تم إصدار جميع العقود والاتفاقيات والمستندات القانونية المتوافقة مع متطلبات التمويل التجاري والشريعة الإسلامية لجميع الدائنين البالغ عددهم 600 دائن.

وتابعت: "بدأ فعليا التصويت على الخطة من قبل الدائنين ونستهدف الحصول على موافقتهم في الأسابيع القادمة...الحد الأدنى المطلوب للموافقة على خطة إعادة الهيكلة هو ثلثي قيمة الدائنين المسجلين".

وتتضمن خطة إعادة الهيكلة رفع رأس مال الشركة ومنح حقوق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة إلى المساهمين الحاليين بعد الانتهاء من التصويت الإيجابي على الخطة والحصول على موافقة المحكمة والهيئات التنظيمية الأخرى.