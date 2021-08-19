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أرباح أسمنت الجوف تتجاوز 8 ملايين ريال في الربع الثاني بزيادة 12%

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أسمنت الجوف
سوق السعودية

أرباح أسمنت الجوف تتجاوز 8 ملايين ريال في الربع الثاني بزيادة 12%

بسبب انخفاض تكلفة المبيعات

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت الجوف بنسبة 12.02% في الربع الثاني من 2021، إلى نحو 8.12 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 7.25 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2020.

وانخفضت أرباح شركة أسمنت الجوف بنسبة 58.18% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 19.4 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت أسمنت الجوف في "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من انخفاض المبيعات، وارتفاع مصاريف التمويل ومصروف الزكاة.

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تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 4.9% في الربع الثاني من 2021، إلى 53.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 56.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت أرباح أسمنت الجوف، بنسبة 22.6% في النصف الأول من 2021، إلى 27.53 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 22.46 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

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