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أرباح "أسواق العثيم" تتراجع 62% إلى 48 مليون ريال بالربع الثاني

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أسواق العثيم
فرع تابع لشركة أسواق عبدالله العثيم
سوق السعودية

أرباح "أسواق العثيم" تتراجع 62% إلى 48 مليون ريال بالربع الثاني

بعد تراجع المبيعات بنسبة 15.66% إلى نحو 2.17 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم، بنسبة 61.7% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 47.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 125.25 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح "أسواق عبدالله العثيم" بنسبة 16.9% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 57.68 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى تراجع المبيعات بنسبة 15.66% إلى نحو 2.17 مليار ريال، حيث شهد الربع الثاني من عام 2020 نمواً في مبيعات التجزئة نتيجة إقبال العملاء على الشراء تحسباً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، كما زاد إقبال العملاء على الشراء قبل تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يوليو 2020.

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وأضافت أن هامش الربح شهد تراجعاً بسبب زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة، من جانب آخر بدأ النشاط العقاري بالتعافي بعد أن شهد انخفاضاً في الربع المماثل من العام السابق بسبب منح خصومات للمستأجرين عن فترات الإغلاق، كما تحسن أداء الشركات التابعة والزميلة إيجابياً حيث كانت متأثرة بالإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 53% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 105.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 224.8 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

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