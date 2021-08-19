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أرباح "الكيميائية الأساسية" تنخفض 4.4% إلى 14.6 مليون ريال بالربع الثاني

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شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"
سوق السعودية

أرباح "الكيميائية الأساسية" تنخفض 4.4% إلى 14.6 مليون ريال بالربع الثاني

بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، انخفاض أرباحها بنسبة 4.4% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 14.6 مليون ريال، مقابل 15.3 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وارتفعت أرباح "الكيميائية الأساسية" بنسبة 1.6% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 14.4 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى.

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بلغت مبيعات الشركة في الربع الثاني من العام الحالي 118.59 مليون مقابل 131.14 مليون للربع المماثل في العام السابق بانخفاض قدره 9.57 %.

وانخفضت أرباح الشركة، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 4.3% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 29.06 مليون ريال، مقابل 30.38 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

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