.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح المراكز العربية تتراجع 17.5% إلى 126 مليون ريال بالربع الأول

  • الخط
المراكز العربية مناسبة
شعار المراكز العربية
سوق السعودية

أرباح المراكز العربية تتراجع 17.5% إلى 126 مليون ريال بالربع الأول

مع انخفاض إجمالي الربح نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت أرباح شركة المراكز العربية بنسبة 17.5% في الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 يونيو 2021، إلى 126.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 153.1 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية السابقة.

وتراجعت أرباح المراكز العربية بنسبة 0.55% في الربع الأول من السنة المالية للشركة، مقارنة بأرباح نحو 127 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

تبدأ السنة المالية لشركة المراكز العربية مطلع أبريل من كل عام حتى نهاية مارس من العام التالي.

وزير الزراعة: 40 مليار ريال تكلفة هدر الغذاء في السعودية سنويا اقتصاد اقتصاد السعودية وزير الزراعة: 40 مليار ريال تكلفة هدر الغذاء في السعودية سنويا

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح في الربع الأول من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إجمالي الربح نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات، وانخفاض الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة زيادة رواتب ومكافآت العاملين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة
لا تخطر على البال.. فوائد سحرية لعصير البرتقال لا تخطر على البال.. فوائد سحرية لعصير البرتقال
الأكثر قراءة
خفض ضريبة القيمة المضافة خفض ضريبة القيمة المضافة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
"هواوي" تتحدى أميركا وتطلق تصريحا ناريا بشأن الهواتف الذكية
قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل
بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية
قبل أن تذهب
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
اكتشف المزيد