أرباح المراكز العربية تتراجع 17.5% إلى 126 مليون ريال بالربع الأول

انخفضت أرباح شركة المراكز العربية بنسبة 17.5% في الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 يونيو 2021، إلى 126.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 153.1 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية السابقة.

وتراجعت أرباح المراكز العربية بنسبة 0.55% في الربع الأول من السنة المالية للشركة، مقارنة بأرباح نحو 127 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

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تبدأ السنة المالية لشركة المراكز العربية مطلع أبريل من كل عام حتى نهاية مارس من العام التالي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح في الربع الأول من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إجمالي الربح نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات، وانخفاض الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة زيادة رواتب ومكافآت العاملين.