أرباح "عامر جروب" المصرية تقفز 538% في النصف الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لمجموعة "عامر جروب"، ارتفاع أرباحها بنسبة 537.7% خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة المصرية، أنها حققت صافي ربح بلغ نحو 176.023 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 27.608 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وبلغت أرباح مساهمي الشركة القابضة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 84.32 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل نحو 1.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 1.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل إيرادات بلغت 690.31 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

فيما سجلت حقوق الحصص غير المسيطرة من الأرباح النصفية نحو 91.59 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 25.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 26.19 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت نحو 41.4 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 36.7%.