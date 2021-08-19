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أرباح "موانئ دبي" ترتفع 52% إلى 475 مليون دولار في النصف الأول

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اقتصاد دبي

أرباح "موانئ دبي" ترتفع 52% إلى 475 مليون دولار في النصف الأول

313 مليون دولار العام الماضي

دبي - رويترز

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أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم الخميس، أن أرباحها قفزت بنحو 52% في النصف الأول من 2021، مدعومة بارتفاع إنفاق المستهلكين وانتعاش التجارة العالمية منذ تفشي فيروس كورونا.

وقالت موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، إن أرباح مالكي الشركة (صافي الربح بعد توزيع حصص الأقلية) قفزت إلى 475 مليون دولار في الفترة المنتهية في 30 يونيو، من 313 مليون دولار العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات 21% إلى 4.95 مليار دولار من أربعة مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.

قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "بوجه عام، تظل الآفاق في الأجل القريب إيجابية، وبينما ندرك أن جائحة كوفيد-19 والضبابية الجيوسياسية قد تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي مجددا، فإننا نظل إيجابيين بشأن أسس القطاع في الأجل المتوسط إلى الطويل وقدرة موانئ دبي العالمية على مواصلة تحقيق عائدات مستدامة".

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