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شركة تويوتا تخفض إنتاجها 40% في سبتمبر بسبب نقص الرقائق

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سيارات

شركة تويوتا تخفض إنتاجها 40% في سبتمبر بسبب نقص الرقائق

بنسبة 40% عن خطتها السابقة لشهر سبتمبر

رويترز

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ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية، اليوم الخميس، أن شركة تويوتا موتور كورب ستخفض الإنتاج العالمي لشهر سبتمبر بنسبة 40% عن خطتها السابقة، بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات.

وكانت شركة صناعة السيارات تهدف إلى إنتاج ما يقل قليلا عن 900 ألف سيارة، لكنها خفضت ذلك إلى حوالي 500 ألف، وفقاً للتقرير.

أدت عودة ظهور حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى تعطيل إمدادات قطع الغيار والإنتاج في شركات السيارات، مما أدى إلى تفاقم أزمة الرقائق المستمرة منذ شهور بسبب جائحة كورونا.

هكذا فقدت الدول المتقدمة إرث صناعة أشباه الموصلات قصص اقتصادية تكنولوجيا هكذا فقدت الدول المتقدمة إرث صناعة أشباه الموصلات

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم المبيعات، إنها تواجه بيئة أعمال غير متوقعة بسبب حالات كوفيد-19 الجديدة في البلدان الناشئة ونقص أشباه الموصلات وارتفاع أسعار المواد الخام.

من جهتها، قالت شركة فورد موتور الأميركية لصناعة السيارات أمس الأربعاء، إنها ستغلق مؤقتا مصنعها للتجميع في كانساس سيتي الذي يصنع شاحناتها الصغيرة الأفضل مبيعا إف-150، بسبب نقص في مكون مرتبط بأشباه الموصلات ناتج عن انتشار كوفيد-19 في ماليزيا.

وقال ثاني أكبر صانع أميركي للسيارات إن الإغلاق الذي يستمر أسبوعا سيبدأ في 23 أغسطس.

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