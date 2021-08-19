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انخفاض خسائر "إعمار" 13.2% بالربع الثاني إلى 178 مليون ريال

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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 2
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التابعة لشركة "إعمار"
سوق السعودية

انخفاض خسائر "إعمار" 13.2% بالربع الثاني إلى 178 مليون ريال

بسبب الانخفاض في التكاليف العمومية والإدارية وتكاليف البيع والتسويق

دبي - العربية.نت

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انخفضت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية "إعمار" بنسبة 13.17% في الربع الثاني من 2021، لتسجل نحو 178 مليون ريال، مقارنة بنحو 205 ملايين ريال خسائر الربع المماثل من 2020.

وتراجعت خسائر "إعمار" بنسبة 8.25% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر نحو 194 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 33 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020، يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في التكاليف العمومية والإدارية وتكاليف البيع والتسويق بمقدار 23 مليون ريال يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدة إجراءات ترشيد التكلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين.

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وأشارت الشركة إلى الانخفاض في الأعباء التمويلية بمبلغ 13 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في إجمالي معدلات أسعار الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (SAIBOR)، وزيادة حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها، شركة تطوير الموانئ (PDC)، بمقدار 7.3 مليون ريال ويرجع ذلك في الأساس إلى التحسن في عمليات الموانئ بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ.

وتأثرت النتائج أيضاً بانخفاض في الخسائر الإجمالية لقطاع الضيافة بسبب تخفيف القيود المفروضة على تأثيرات جائحة فيروس كورونا -19 COVID .

وتراجعت خسائر "إعمار" بنسبة 23.5% في النصف الأول من 2021، إلى 372 مليون ريال، مقابل 486 مليون ريال خسائر النصف الأول من 2020.

وذكرت "إعمار" أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 3.027 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تعدل نسبة 35.6% من رأس المال البالغ 8.5 مليار ريال.

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