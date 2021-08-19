.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تراجع أرباح "اللجين" في الربع الثاني 50% لـ92 مليون ريال

  • الخط
شركة اللجين مناسبة
اللجين
سوق السعودية

تراجع أرباح "اللجين" في الربع الثاني 50% لـ92 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة 11.4% في النصف الأول من 2021 إلى 152 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة اللجين القابضة السعودية بعد الزكاة والضريبة 49.7% في الربع الثاني من 2021 إلى 91.9 مليون ريال، مقابل 182.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020.

وارتفعت الأرباح 52.5% مقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 60 مليون ريال.

كما ارتفعت أرباح اللجين 11.4%، في النصف الأول من 2021، إلى 152 مليون ريال، مقابل 135.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

هل تدفع تقلبات بيتكوين المستثمرين إلى العودة للذهب؟ قصص اقتصادية بيتكوين هل تدفع تقلبات بيتكوين المستثمرين إلى العودة للذهب؟

حول أسباب تراجع الأرباح في الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي قالت الشركة إنها تعود بشكل رئيسي إلى تضمن أرباح الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" خلال الربع المماثل من العام السابق على دخل غير تشغيلي وغير متكرر بمبلغ 330 مليون ريال، يمثل الجزء المتبقي من التسوية النهائية للتأمين عن حادث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018م (تمثل حصة شركة اللجين 189 مليون ريال من هذا الدخل غير التشغيلي).

كانت شركة اللجين القابضة، قد وقعت الاثنين الماضي اتفاقية شراء حصص مخصصة لمجموعة من مساهمي الشركة التابعة، الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت"، تبلغ 17,152,451 سهماً، وتمثل ما نسبته 16% من مجموع أسهم شركة "ناتبت"، بقيمة 814.6 مليون ريال.

وسيتم تمويل قيمة الصفقة سيتم من خلال تسهيلات مرابحة إسلامية من مصرف الإنماء.

وأعلنت الشركة لمساهميها عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة مليار ريال، على أن تكون مدة التمويل 8 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة
لا تخطر على البال.. فوائد سحرية لعصير البرتقال لا تخطر على البال.. فوائد سحرية لعصير البرتقال
الأكثر قراءة
خفض ضريبة القيمة المضافة خفض ضريبة القيمة المضافة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
"هواوي" تتحدى أميركا وتطلق تصريحا ناريا بشأن الهواتف الذكية
قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل
بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية
قبل أن تذهب
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
اكتشف المزيد