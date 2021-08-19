تراجع أرباح "اللجين" في الربع الثاني 50% لـ92 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة اللجين القابضة السعودية بعد الزكاة والضريبة 49.7% في الربع الثاني من 2021 إلى 91.9 مليون ريال، مقابل 182.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020.

وارتفعت الأرباح 52.5% مقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 60 مليون ريال.

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كما ارتفعت أرباح اللجين 11.4%، في النصف الأول من 2021، إلى 152 مليون ريال، مقابل 135.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

حول أسباب تراجع الأرباح في الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي قالت الشركة إنها تعود بشكل رئيسي إلى تضمن أرباح الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" خلال الربع المماثل من العام السابق على دخل غير تشغيلي وغير متكرر بمبلغ 330 مليون ريال، يمثل الجزء المتبقي من التسوية النهائية للتأمين عن حادث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018م (تمثل حصة شركة اللجين 189 مليون ريال من هذا الدخل غير التشغيلي).

كانت شركة اللجين القابضة، قد وقعت الاثنين الماضي اتفاقية شراء حصص مخصصة لمجموعة من مساهمي الشركة التابعة، الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت"، تبلغ 17,152,451 سهماً، وتمثل ما نسبته 16% من مجموع أسهم شركة "ناتبت"، بقيمة 814.6 مليون ريال.

وسيتم تمويل قيمة الصفقة سيتم من خلال تسهيلات مرابحة إسلامية من مصرف الإنماء.

وأعلنت الشركة لمساهميها عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة مليار ريال، على أن تكون مدة التمويل 8 سنوات.