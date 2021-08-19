خسائر "أميانتيت" ترتفع إلى 59 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفعت خسائر شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" بنسبة 3.16% في الربع الثاني من 2021 إلى 59.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 57.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وقفزت خسائر الشركة بنسبة 4294.4% في الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر نحو 1.35 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع خسائر الشركة في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة تكاليف النشاط متأثرة بزيادة المبيعات، حيث بلغت التكلفة في الربع الثاني من العام الحالي 1.22 ضعف المبيعات، بينما في الربع المماثل من العام السابق بلغت 1.18 ضعف المبيعات، ويعود كذلك إلى الزيادة في مخصص الزكاة في الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 5 ملايين ريال عن الربع المماثل من العام السابق بسبب بعض التغييرات التي أصدرتها الهيئة.

وانخفضت خسائر "أميانتيت" في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 67.9% لتصل إلى 60.45 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 188.59 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 133.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ما يعادل 41.81% من رأس المال البالغ 320 مليون ريال.