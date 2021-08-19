أقدم بنك أميركي يبدأ الأعمال المالية المتكاملة في السعودية

أعلن المصرف العالمي الأميركي "بنك أوف نيويورك ميلون" وشركة الأهلي المالية السعودية، أمس الأربعاء، بدء إعداد وتوفير خدمات الأوراق المالية العالمية المتكاملة للمؤسسات وأصحاب الأصول الكبيرة المقيمين في السعودية.

يأتي ذلك عقب إعلان الأهلي كابيتال - التي أصبحت الآن شركة الأهلي المالية بعد الاندماج مع سامبا كابيتال - في أكتوبر الماضي، عن دخولها تحالفاً مع بنك أوف نيويورك ميلون.

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ذكرت المعلومات الصادرة أمس، أن التحالف يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على تبني أفضل الممارسات العالمية لإدارة الأصول المنفصلة والوساطة ووظائف الوصاية، وذلك بعد إطلاق نموذج الحفظ المستقل في السعودية عام 2017، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

قال راشد بافقيه شريف، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والمدير العام لقسم الأوراق المالية في شركة الأهلي المالية: "سيدعم التحالف مع بنك أوف نيويورك ميلون عمل منصة خدمات الأوراق المالية التابعة لشركة الأهلي المالية بشكل كامل، ما يوسع من مكانتنا الريادية في مجال الوصاية المحلية".

وأضاف: "متحمسون لتقديم هذه الخدمات الإضافية، التي تتضمن الوصاية المحلية والعالمية، والإدارة، واقتراض الأوراق المالية وإقراضها، والمقاصة، وكلها بالطبع ستُساهم في نمو وتطوير أسواق رأس المال في المملكة وفي القطاع المالي كله بما يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)".

وأشار إلى أنه مع استمرار تركيز الخدمات المالية على تبني مزيد من الأنشطة التي تعتمد على البيانات، يأتي هذا التعاون لتمكين تقديم خدمات الوصاية في السوق، وحلول الإبلاغ الموحدة للعملاء، كل ذلك مع الامتثال للوائح الأمن السيبراني.

من جهته، قال أنتوني هابس رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في "بنك أوف نيويورك ميلون"، إن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز استفادة شركة الأهلي المالية من الفرص المتزايدة لخدمات الأصول في السعودية، كما ستدعم تطوير القطاع المالي النامي في البلاد.

ويمتلك بنك أوف نيويورك ميلون، الذي يُعد أقدم بنك في الولايات المتحدة، 45 تريليون دولار من الأصول تحت الوصاية أو الإدارة، كما يعمل مع مجموعة واسعة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والحكومات والعملاء الآخرين في جميع أنحاء المنطقة، ويُقدم خدمات الأصول والخدمات المساعدة وخدمات الأمانة والخزينة.

وفي الشرق الأوسط، يمتلك بنك أوف نيويورك ميلون مكتباً في السعودية، ومكتباً فرعياً في مركز دبي المالي العالمي، ومكاتب تمثيلية في سوق أبوظبي العالمية والقاهرة وإسطنبول.

وتعتبر شركة الأهلي المالية ذراع الأوراق المالية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، كما تعد أكبر أمين حفظ في السعودية بتسوية 22% من الصفقات في "تداول" في الربع الرابع من عام 2020. كما تعتبر أكبر مدير للأصول في المملكة بقيمة 57 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة حتى يونيو الماضي.