"أنابيب" تخسر 13 مليون ريال في الربع الثاني بانخفاض 30%

تراجعت خسائر الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" بنسبة 30.3% في الربع الثاني من 2021 إلى 13.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 18.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي لتحقيق خسائر تقدر بمبلغ 13.1 مليون ريال للربع الثاني من عام 2021، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة مخصص المخزون بنحو 11.3 مليون ريال.

وانخفضت خسائر "أنابيب" بنسبة 66.1% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 12.1 مليون ريال، مقابل 35.7 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 323.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، ما يعادل نسبة 80.7% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.