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"الحكير" تتحول للربحية بـ45.7 مليون ريال بالربع الأول

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سوق السعودية

"الحكير" تتحول للربحية بـ45.7 مليون ريال بالربع الأول

زيادة الإيرادات بنسبة 201%

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير" إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة بنحو 45.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 يونيو 2021، مقابل خسائر نحو 535.6 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

كانت الشركة قد حققت خسائر نحو 348.3 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

وقالت "الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تحولها للربحية في الربع الأول من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها زيادة الإيرادات بنسبة 201% ما يعادل نحو 1.136 مليار ريال.

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وأضافت الشركة أنه على الرغم من الزيادة السنوية الكبيرة في الإيرادات، تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الشركة الضائعة في الربع الأول من السنة المالية 2021 قد وصلت إلى 1.2 مليار ريال جراء تقييد حركة الأسواق بسبب جائحة كوفيد-19.

وتابعت: "تعود الزيادة إلى عودة العمليات لما قبل الجائحة بعد رفع القيود الاحترازية، وذلك على الرغم من استمرار القيود الاحترازية المفروضة على القدرة الاستيعابية للمراكز التجارية.

وبلغ إجمالي الربح نحو 332.6 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بخسارة إجمالية قدرها 242.7 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية السابقة.

وتوقع "الحكير" العودة إلى تحقيق الأرباح بعد الجائحة مع إعادة فتح المتاجر وعودة الإنفاق الاستهلاكي إلى وضعه الطبيعي.

وذكرت "الحكير" أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 990.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول من السنة المالية للشركة، ما يعادل نسبة 47.2% من رأس المال البالغ نحو 2.1 مليار ريال.

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