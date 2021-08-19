"المتحدة للتأمين" تستخدم 32 مليون ريال احتياطي نظامي لتغطية الخسائر المتراكمة 

وافق مساهمو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأربعاء، على استخدام مبلغ 31.9 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو ما يمثل كامل قيمة الاحتياطي النظامي بنهاية 31 مارس 2021، وذلك لتغطية خسائر الشركة المتراكمة وخفضها من 137.01 مليون ريال كما في 31 مارس 2021 ما يمثل نسبة 34% من رأس المال إلى 105.07 مليون ريال ما يمثل نسبة 26% من رأس المال.

وقالت "المتحدة للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، إنه لم يتم الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة، فيما وافق المساهمون على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها.

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وكانت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، قد سجلت ارتفاعا بالخسائر قبل الزكاة في الربع الثاني من 2021 بنسبة 361.4% مسجلة 6.5 مليون ريال، قياسا على خسائر 1.4 مليون ريال بالفترة المقابلة من 2020.

وذكرت الشركة في بيان سابق، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة انخفضت بنسبة 38.6% في الربع الثاني إلى 91.12 مليون ريال، قياسا على 148.51 مليون ريال بالفترة المقارنة قبل عام.

وأرجعت الشركة سبب زيادة الخسائر إلى الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والارتفاع في صافي المطالبات ال