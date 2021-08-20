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موجة التخارج مستمرة.. "سوفت بنك" تعرض حصة بـ 2.2 مليار دولار في DoorDash

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عامل توصيل في شركة DoorDash
عامل توصيل في شركة DoorDash
سوفت بنك

موجة التخارج مستمرة.. "سوفت بنك" تعرض حصة بـ 2.2 مليار دولار في DoorDash

باعت حصصاً تصل إلى 14 مليار دولار في الربع الأخير

دبي - العربية.نت

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تعرض مجموعة "سوفت بنك" ما قيمته 2.2 مليار دولار من حصتها في شركة DoorDash لتوصيل الطعام، في صفقة يديرها بنك "غولدمان ساكس"، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن شخص مطلع على الأمر.

عرضت المجموعة 11.4 مليون سهم بسعر 182.95 دولار، بحسب المصدر، وهي آخر خطوة ضمن موجة بيع لحصص "سوفت بنك" في شركات التكنولوجيا والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى 14 مليار دولار في الربع الأخير.

انخفض سهم DoorDash بما يصل إلى 5.5% أمس الخميس، وهو ثاني أكبر انخفاض في مؤشر S&P Retail Select Industry الذي يضم 107 أعضاء.

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وتأتي الصفقة بعد تحذيرات سابقة من قبل المحللين بأن "سوفت بنك" قد تخفض حصتها في الشركة، بعد أن توقعت DoorDash انخفاضًا موسميًا في العملاء الجدد ومعدلات الطلبات.

وتبلغ قيمة الصفقة 2.2 مليار دولار على أساس سعر إغلاق يوم الأربعاء.

وباعت مجموعة سوفت بنك ما يقرب من 14 مليار دولار من أسهم شركات مدرجة في الربع الثاني من العام الجاري، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما باعته في الربع الأول، حيث تعمل الشركة على زيادة وتيرة الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

ومن المحتمل أن تكون الشركة قد جمعت أكثر من 6 مليارات دولار من تصفية مساهماتها في فيسبوك، ومايكروسوفت، وألفابيت، وسيلزفورس، ونتفليكس، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وفقاً لحسابات بلومبرغ، وبناءً على البيانات التي كشفت عنها سوفت بنك في التقارير ربع السنوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

وتظهر الأرقام أن حوالي 4 مليارات دولار أخرى جاءت من المبيعات الجزئية لحصصها في شركتي أوبر تكنولوجيز، ودور داش DoorDash Inc.

وتشير الطريقة الجديدة لمؤسس سوفت بنك ماسايوشي سون، المعروف بإحجامه عن جني الأموال من الاستثمارات، إلى شهية جديدة للتخارج لتمويل الوتيرة المتسارعة لعقد الصفقات في ذراعه الاستثمارية صندوق الرؤية Vision Fund، حيث ضخت الشركة 15 مليار دولار في الشركات الناشئة الخاصة في الربع الماضي وحده، جاء نصفها تقريباً من عائدات مبيعات الأسهم.

كما ضاعف سون حجم صندوق Vision 2 والذي تستثمر فيه سوفت بنك وحدها إلى 40 مليار دولار منذ نهاية مارس.

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