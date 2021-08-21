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إيرادات البتروكيماويات السعودية الفصلية تقفز 95% لـ 69.5 مليار ريال

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شركة سابك للمغذيات الزراعية
مصنع للبتروكيماويات في السعودية
السعودية

إيرادات البتروكيماويات السعودية الفصلية تقفز 95% لـ 69.5 مليار ريال

حققت 13 شركة مدرجة بسوق السعودية 13.3 مليار ريال أرباحاً فصلية صافية بالربع الثاني 2021

دبي - العربية.نت

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حققت شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قفزة في إيراداتها لتبلغ 69.5 مليار ريال بنمو 95%، مقارنة مع إيرادات 35.67 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

كما حققت شركات البتروكيماويات صافي أرباح مجمعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 13.3 مليار ريال، مقارنة بصافي خسارة 3.86 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، وذلك من خلال 13 شركة بتروكيماويات مدرجة.

واستمرت شركات البتروكيماويات في الربحية للربع الرابع على التوالي، وذلك بعد ثلاثة فصول من الخسائر المتتالية منذ الربع الرابع 2019 حتى الربع الثاني من 2020، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

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وتعود الربحية لشركات البتروكيماويات السعودية المجمعة في الربع الثاني على أساس سنوي، بعد تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، واستفادتها بشكل واضح من تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط.

وحققت عشر شركات أرباحا مقابل صافي خسارة، فيما حققت ثلاث شركات نموا في أرباحها خلال الفترة على أساس سنوي، وهي كل من "سابك للمغذيات الزراعية، ينساب، والمتقدمة".

فيما حققت سابك صافي ربح بلغ 7.64 مليار ريال، مقارنة بصافي خسارة 2.22 مليار ريال، وتتوقع الشركة أن عام 2021 في طريقه ليكون أقوى أداء من العام الذي سبقه.

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كما تتوقع سابك أن تشهد هوامش الربح اعتدالا في النصف الثاني من العام مع المحافظة على معدلات جيدة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وتكلفة مواد اللقيم ودخول كميات إنتاجية جديدة.

ومقارنة بالربع السابق، قفزت الأرباح الصافية بنحو 57 في المائة، حيث حققت الشركات 8.47 مليار ريال أرباحا صافية.

وبذلك، تكون الشركات قد حققت أرباحا صافية في النصف الأول بنحو 21.76 مليار ريال، مقارنة بصافي خسارة 7.04 مليار ريال للفترة المماثلة من 2020.

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