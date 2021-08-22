أرباح التنمية الغذائية تتراجع 67.6% بالربع الثاني إلى 3.4 مليون ريال

أعلنت شركة التنمية الغذائية، عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 67.62% في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 3.4 مليون ريال، مقابل 10.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الانخفاض في صافي الربح في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى عدة أسباب هي الزيادة في نفقات البيع والتوزيع، في ظل زيادة الطاقة الاستيعابية والحجم، والزيادة في النفقات العامة والإدارية، بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف المبيعات بالنسبة إلى الإيرادات بسبب زيادة الحجم وأسعار الحبوب في أسواق السلع العالمية.

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وانخفضت أرباح التنمية الغذائية بنسبة 16.2% في النصف الأول من 2021، إلى 22.2 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 26.5 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وقالت الشركة، إنها تعتزم تنمية أعمالها في قطاع الدجاج الطازج بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للحكومة السعودية المتمثل في تلبية 80% من الطلب المحلي على الدواجن خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت أن سوق الدواجن السعودي يتجه نحو الاكتفاء الذاتي بعد زيادة المنتجين المحليين للإنتاج المدعوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة، وتشديد لوائح استيراد الدواجن المجمدة، وزيادة تفضيل المستهلكين للدواجن الطازجة محلية الإنتاج.

ارتفعت مبيعات الشركة من الدجاج الطازج بنسبة 23% خلال السنوات الثلاث الماضية من 66.3 مليون دجاجة في 2018 إلى 81.5 مليون في 2020، ونجحت الشركة حتى يونيو 2021 في بيع 49.2 مليون دجاجة نتيجةً للاستثمارات الجديدة في أصولها وعملياتها.

وتخطط الشركة لتوسيع طاقتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد محلياً وإقليمياً، حيث من المقرر تخصيص الإنفاق الرأسمالي في السنوات الخمس القادمة لزيادة خلط الأعلاف وعمليات التصنيع الأولية وقدرات التصنيع الأخرى بهدف تمكين الشركة من الاستحواذ على فرص النمو الناشئة والجديدة.

وتوقعت أن تؤدي استثمارات الشركة الرأسمالية إلى تحقيق إيرادات وهوامش أعلى جرّاء للفارق السعري الذي لا يرفض المستهلكون دفعه لقاء لحوم الدواجن الطازجة محلية الإنتاج.