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أرباح بدجت الفصلية تقفز 149% إلى 56.3 مليون ريال

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بدجت السعودية
بدجت السعودية
سوق السعودية

أرباح بدجت الفصلية تقفز 149% إلى 56.3 مليون ريال

مقابل 22.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، اليوم الأحد، نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققة قفزة في صافي الربح بنسبة 149%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح ارتفع إلى 56.3 مليون ريال، مقابل 22.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 26.4% إلى 237.136 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية إن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى تحسن إيرادات التأجير قصير الأجل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والتي كانت منخفضة بسبب التأثر بالإغلاق الكلي والجزئي المتعلق بجائحة كورونا.

ونمت أرباح الشركة خلال النصف الأول بنسبة 63.8% لتصل إلى 111.43 مليون ريال، فيما ارتفعت الإيرادات بـ 3% إلى 478.56 مليون ريال، بسبب أيضا التحسن في إيرادات التأجير طويل الأجل وقصير الأجل إلى جانب التحسن الكبير في الأرباح من بيع السيارات المستعملة بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي كانت منخفضة بسبب التأثر بالإغلاق الكلي والجزئي المتعلق بجائحة كورونا، خاصةً في الربع الثاني من العام 2020.

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