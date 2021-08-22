أزمة بطاريات Chevrolet Bolt تُوقع GM وLG بخسائر مليارية

وسعت شركة جنرال موتورز الأميركية، عملية استدعاء سيارات "شيفروليه بولت" الكهربائية نتيجة خطر اشتعال البطاريات وهي من صنعLG Electronics في عملية ستكلفها مليار دولار إضافية.

واستدعت جنرال موتورز 73 ألف سيارة تشمل الطرازات بين 2019 و2022 مؤكدة أنها ستقوم باستبدال البطاريات المعيبة بوحدات جديدة.

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وكانت الشركة قد استدعت في يوليو الماضي 69 ألف سيارة "شيفروليه بولت" في عملية كلفتها 800 مليون دولار عكستها في نتائج الربع الثاني.

من جانبها خفضت شركة LG Electronics أرباحها التشغيلية للربع الثاني بـ21% بسبب عمليات استدعاء سيارات "شيفروليه بولت" وذلك بعد أن كانت قد أعلنت عن نتائجها الأولية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة هيونداي موتور كانت هي الأخرى قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستنفق 900 مليون دولار لاستبدال بطاريات LG في حوالي 82 ألف سيارة كهربائية.