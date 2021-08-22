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خسائر "عذيب للاتصالات" تتراجع إلى 12 مليون ريال في الربع الأول

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عذيب للاتصالات
شعار شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو"
سوق السعودية

خسائر "عذيب للاتصالات" تتراجع إلى 12 مليون ريال في الربع الأول

بسبب ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو"، بنسبة 1.3% في الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 يونيو 2021، إلى 12.11 مليون ريال، مقابل 12.27 مليون ريال خسائر بالربع الأول من السنة المالية السابقة.

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 91.4% في الربع الأول من السنة المالية الحالية للشركة، مقابل خسائر نحو 140.8 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة بالربع الأول من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية، على الرغم من ارتفاع تكلفة الخدمات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل.

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وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 128.9 مليون ريال، تعادل نسبة 56.41% من رأس المال البالغ 228.53 مليون ريال.

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