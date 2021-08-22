"العقارية السعودية" تخسر 9.2 مليون ريال في الربع الثاني بزيادة 96%

أظهرت النتائج المالية لشركة العقارية السعودية ارتفاع خسائرها بنسبة 95.7% في الربع الثاني من العام 2021، لتصل إلى 9.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 4.7 مليون ريال خسائر الربع المماثل من 2021.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 100% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 4.6 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت العقارية السعودية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 4 ملايين ريال، نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.

وأضافت أنه من أسباب زيادة الخسائر أيضاً، ارتفاع أعباء التمويل بمبلغ 20.7 مليون ريال بسبب وقف رسملة أتعاب التمويل الخاصة بمشروع الوديان بتأثير مقداره 17 مليون ريال نتيجة توقف أنشطة المشروع.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 80.3% في النصف الأول من 2021، لتسجل 13.7 مليون ريال، مقابل 7.6 مليون ريال خسائر النصف الأول من 2020.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 314 مليون ريال، تعادل نسبة 13% من رأسمال العقارية السعودية البالغ نحو 2.4 مليار ريال.