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"تهامة" تخسر 11.5 مليون ريال في الربع الأول

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شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة"
سوق السعودية

"تهامة" تخسر 11.5 مليون ريال في الربع الأول

بسبب انخفاض مجمل الربح بما يقارب 1.1 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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ارتفعت خسائر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة" بنسبة 150% في الربع الأول من السنة المالية للشركة بنهاية 30 يونيو 2021، لتصل إلى 11.5 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 4.6 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية السابقة.

وقلصت"تهامة" خسائرها بنسبة 75.8% في الربع الأول من السنة المالية الحالية للشركة، مقارنة بخسائر نحو 47.5 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح بما يقارب 1.1 مليار ريال، وانخفض مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 4.7 مليون ريال نتيجة لاختلاف موسم التوريد إلى المدارس حيث تم خلال الربع المماثل من العام السابق التوريد لعدد كبير منها قبل تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

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وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 127.5 مليون ريال تتعادل نسبة 72.9% من رأس المال البالغ 175 مليون ريال.

تبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام، حتى نهاية مارس من العام التالي.

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