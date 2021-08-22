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"مدينة المعرفة" تتحول للربحية بـ4.7 مليون ريال في الربع الثاني

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مدينة المعرفة الاقتصادية
مدينة المعرفة الاقتصادية
سوق السعودية

"مدينة المعرفة" تتحول للربحية بـ4.7 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب الزيادة في الإيرادات الأخرى الناتجة عن تسييل خطاب ضمان لأحد المقاولين بمبلغ 15.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية إلى تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من 2021، بنحو 4.68 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 324 ألف ريال، في الربع المماثل من 2020.

وتحولت مدينة المعرفة الاقتصادية إلى تحقيق صافي ربح في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 4.76 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التحول للربحية في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر في الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى الناتجة عن تسييل خطاب ضمان لأحد المقاولين بمبلغ 15.5 مليون ريال، والتي تأثرت بانخفاض مجمل الربح (الإيرادات ناقصاً تكلفة الإيرادات) بمبلغ 11 مليون ريال.

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وتراجعت خسائر "مدينة المعرفة" بنسبة 99% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 71 ألف ريال، مقابل خسائر نحو 7.08 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 294.64 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، تعادل نسبة 8.7% من رأس المال البالغ 3.393 مليار ريال.

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