"ميثاق للتأمين" تلغي اكتتاب زيادة رأس المال لعدم استجابة المستثمرين

أعلنت شركة "ميثاق للتأمين التكافلي"، عن إلغاء الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة وعدم المضي فيه، بسبب استجابة عدد أقل من المتوقع من قبل المستثمرين.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي، اليوم الأحد، أنه سيتم إعادة الأموال المستلمة من المكتتبين كما تم الإعلان عنه بتاريخ أقصى يوم الخميس 26 أغسطس 2021.

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وكانت عمومية الشركة قد وافقت على المضي في الاكتتاب على أسهم الشركة في 22 أبريل 2021، ثم بدأ 4 أغسطس وتم تمديده حتى 19 أغسطس، واستهدف زيادة رأسمال الشركة من 150 مليون درهم، إلى 400 مليون درهم.

وكانت خسائر الشركة التراكمية بلغت 56.56 مليون درهم بنسبة 37.71% إلى رأس المال.

وذكرت الشركة في بيان سابق للسوق، أن الأسباب الرئيسية للخسائر تمثلت في استمرار الخسارة منذ عام 2011 مع خسارة بالقيمة العادلة للاستثمارات المالية والعقارية البالغة 47 مليون درهم نتيجة تقلبات الأسواق والقيم العادلة للعقارات.