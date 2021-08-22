.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ميثاق للتأمين" تلغي اكتتاب زيادة رأس المال لعدم استجابة المستثمرين

  • الخط
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي المالي
سوق أبوظبي

"ميثاق للتأمين" تلغي اكتتاب زيادة رأس المال لعدم استجابة المستثمرين

الشركة كانت تستهدف زيادة رأسمالها من 150 مليون إلى 400 مليون درهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "ميثاق للتأمين التكافلي"، عن إلغاء الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة وعدم المضي فيه، بسبب استجابة عدد أقل من المتوقع من قبل المستثمرين.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي، اليوم الأحد، أنه سيتم إعادة الأموال المستلمة من المكتتبين كما تم الإعلان عنه بتاريخ أقصى يوم الخميس 26 أغسطس 2021.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت على المضي في الاكتتاب على أسهم الشركة في 22 أبريل 2021، ثم بدأ 4 أغسطس وتم تمديده حتى 19 أغسطس، واستهدف زيادة رأسمال الشركة من 150 مليون درهم، إلى 400 مليون درهم.

"الياه سات".. وافد جديد إلى سوق أبوظبي نبض السوق أبوظبي "الياه سات".. وافد جديد إلى سوق أبوظبي

وكانت خسائر الشركة التراكمية بلغت 56.56 مليون درهم بنسبة 37.71% إلى رأس المال.

وذكرت الشركة في بيان سابق للسوق، أن الأسباب الرئيسية للخسائر تمثلت في استمرار الخسارة منذ عام 2011 مع خسارة بالقيمة العادلة للاستثمارات المالية والعقارية البالغة 47 مليون درهم نتيجة تقلبات الأسواق والقيم العادلة للعقارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقاح كورونا شهير الأسرع في فقدان فعاليته ضد متحور دلتا! لقاح كورونا شهير الأسرع في فقدان فعاليته ضد متحور دلتا!
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
الأكثر قراءة
"مش حامل منك".. مصري يذبح زوجته ويخرج أحشاءها
استبعدوه من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة استبعدوه من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة
فيديو فيديو "مندي الكنغر" يثير الجدل.. والحياة الفطرية بالسعودية ترد
والدها أكد أنه والدها أكد أنه "ريجيم".. طبيب يفضح سر رشاقة هنادي مهنا
صدمة على تيك توك.. اكتشف إصابته بالسرطان من مشهد صدمة على تيك توك.. اكتشف إصابته بالسرطان من مشهد
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
قبل أن تذهب
راية طالبان على معبر طورخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان
راية طالبان على معبر طورخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان
اكتشف المزيد