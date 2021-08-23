مصر.. تمويل بـ 4 مليارات جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد تمويل مشترك بمبلغ يصل إلى حوالي 4 مليارات جنيه مصري مع كل من البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل والبنك التجاري الدولي بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الكويت الوطني بصفته المرتب.

يأتي توقيع هذا العقد للمساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات المقترض المتمثلة فى تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة وشراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية على مستوى مصر.

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وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر الذي شهد توقيع الاتفاقية أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، إضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة ، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى مصر حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، إضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

واشار إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي حيث أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان، كما يجري حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية كما يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.

كما أكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.