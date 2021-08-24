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أصول "الإمارات دبي الوطني ريت" الفصلية تتراجع 1% إلى 172 مليون دولار

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الإمارات دبي الوطني ريت
الإمارات ريت
سوق دبي

أصول "الإمارات دبي الوطني ريت" الفصلية تتراجع 1% إلى 172 مليون دولار

وصل توزيعات الأرباح عن السنة المالية السابقة 9.25 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، عن صافي قيمة أصولها للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2021 والبالغة 172 مليون دولار، مقارنة بـ 180 مليون دولار للربع السابق.

ويُعزى الانخفاض بنسبة 1% في صافي قيمة الأصول، في الأغلب إلى ضغوط التقييم المستمرة وتراجع أوضاع سوق العقارات حيث لا تزال ظروف الاقتصاد الكلي الإقليمي في المراحل الأولى من التعافي بعد الجائحة.

وتم خفض المصروفات بنسبة 16.9%، بعد عام من الإدارة النشطة لتكاليف التشغيل في المحفظة. كما ظلت نسبة الإشغال في المحفظة مستقرة عند 75% للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بـ 76% في 31 مارس 2021، و75% للفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

ولا تزال استراتيجية التأجير النشط التي تلبي احتياجات المستأجرين تلعب دوراً مهماً في حماية معدلات الإشغال، إلا أن تحديات سوق العقارات أدت إلى إبطاء التعافي. كما ارتفع المتوسط المرجح لعقد الإيجار غير المنتهي ("WAULT") من 3.2 سنوات إلى 3.97 سنة كما في 30 يونيو 2021 مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

ووصل إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين للسنة المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 9.25 مليون دولار، أي ما يعادل 8.6% عائد توزيعات أرباح سنوي من سعر سهم شركة الإمارات دبي الوطني "ريت". وبموازاة ذلك، بلغ إجمالي دخل الإيجارات في "ريت" 7.48 مليون دولار أميركي، منخفضاً بنسبة 11% من 8.44 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت نسبة القرض إلى القيمة إلى 52.7% نتيجة لضغوط التقييم في محفظة العقارات، ويقوم فريق الإدارة بعملية إعادة تمويل تسهيلات دين مهمة مع بنك ستاندرد تشارترد تصل إلى 45 مليون دولار. وتحافظ "ريت" على حوار منتظم مع جميع المقرضين لضمان الحفاظ على التعهدات عند مستويات يمكن إدارتها.

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