الكابلات السعودية تطلب موافقة هيئة السوق على هيكلة رأس المال

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تقديمها أمس ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقالت الكابلات السعودية، في بيان على "تداول السعودية"، إن مجلس الإدارة أوصى في مطلع يوليو الماضي، بتخفيض رأس المال بنحو 98.3 مليون ريال، ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال.

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ويخفض رأس المال بنسبة 27.26% إلى نحو 262.31 مليون ريال، من 360.61 مليون ريال، وذلك لإعادة هيكلته لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 98.3 مليون ريال كما في 31 مارس 2021.

وسيتم التخفيض عبر إلغاء نحو 9.83 مليون سهم من أسهم الشركة، عبر تخفيض سهم واحد لكل 3,6684 سهما.

وقالت "الكابلات" في بيان سابق، إنه لا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على الالتزامات، أو العمليات، أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وأعلنت أن تاريخ التخفيض سيكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، وأن توصية خفض رأس مال الشركة تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.