.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تجارة التجزئة البريطانية تسجل أكبر زيادة بالإنفاق في 7 أعوام

  • الخط
بريطانيا، لندن، كورونا، (رويترز)
الأسواق البريطانية تأثرت بالجائحة
اقتصاد بريطانيا

تجارة التجزئة البريطانية تسجل أكبر زيادة بالإنفاق في 7 أعوام

مخزونات البضائع نزلت لمستويات متدنية قياسية مما يضغط على الأسعار

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات قطاع التجزئة البريطاني اليوم الثلاثاء أن التجار سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريبا في الشهر الجاري وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعا جديدا ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية مما يضغط على الأسعار.

وارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى +60 مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ ديسمبر /كانون الأول 2014، من +23 في يوليو /تموز. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين لهبوط إلى +20.

وقال لابيش باليا الاقتصادي في الاتحاد إن طلب المستهلكين يحفز التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا ولكن يُتوقع أن يستقر الإنفاق في وقت لاحق من العام.

وذكر الاتحاد أن أسعار البيع في ثلاثة أشهر حتى أغسطس آب زادت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني وتبدو صورة الربع المقبل مشابهة.

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي هبوطا كبيرا مفاجئا لمبيعات التجزئة في يوليو تموز، ما يشير لتباطؤ قوة الدفع لتعافي البلاد من إجراءات العزل العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالأسماء والدقائق… أطعمة تقصّر العمر بالأسماء والدقائق… أطعمة تقصّر العمر
تصريح صادم لرئيسة تنزانيا: لاعبات الكرة لا أمل لهن في الزواج تصريح صادم لرئيسة تنزانيا: لاعبات الكرة لا أمل لهن في الزواج
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد