تجارة التجزئة البريطانية تسجل أكبر زيادة بالإنفاق في 7 أعوام

أظهرت بيانات قطاع التجزئة البريطاني اليوم الثلاثاء أن التجار سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريبا في الشهر الجاري وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعا جديدا ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية مما يضغط على الأسعار.

وارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى +60 مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ ديسمبر /كانون الأول 2014، من +23 في يوليو /تموز. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين لهبوط إلى +20.

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وقال لابيش باليا الاقتصادي في الاتحاد إن طلب المستهلكين يحفز التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا ولكن يُتوقع أن يستقر الإنفاق في وقت لاحق من العام.

وذكر الاتحاد أن أسعار البيع في ثلاثة أشهر حتى أغسطس آب زادت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني وتبدو صورة الربع المقبل مشابهة.

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي هبوطا كبيرا مفاجئا لمبيعات التجزئة في يوليو تموز، ما يشير لتباطؤ قوة الدفع لتعافي البلاد من إجراءات العزل العام.