.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صندوق الغذاء الخليجي الياباني يستحوذ على 71% من "الفرسان المغاوير" السعودية

  • الخط
الهيئة العامة للمنافسة السعودية
شعار الهيئة العامة للمنافسة السعودية
شركات

صندوق الغذاء الخليجي الياباني يستحوذ على 71% من "الفرسان المغاوير" السعودية

هيئة المنافسة السعودية تُقر عملية التركز الاقتصادي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الفرسان المغاوير التجارية وصندوق الغذاء الخليجي الياباني بجزر كايمن.

وقالت الهيئة في تغريدة لها، بموقع التواصل "تويتر"، إن نوع التركز يتمثل في استحواذ صندوق الغذاء الخليجي الياباني على ما نسبته 70% من إجمالي رأس مال شركة الفرسان المغاوير، القابضة.

موافقة هيئة المنافسة
موافقة هيئة المنافسة
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد