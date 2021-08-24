صندوق الغذاء الخليجي الياباني يستحوذ على 71% من "الفرسان المغاوير" السعودية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الفرسان المغاوير التجارية وصندوق الغذاء الخليجي الياباني بجزر كايمن.

وقالت الهيئة في تغريدة لها، بموقع التواصل "تويتر"، إن نوع التركز يتمثل في استحواذ صندوق الغذاء الخليجي الياباني على ما نسبته 70% من إجمالي رأس مال شركة الفرسان المغاوير، القابضة.