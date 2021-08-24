"العالمية القابضة" تخطط لاستحواذات مستقبلية بمليارات الدولارات

تخطط شركة العالمية القابضة IHC والمدرجة في سوق أبوظبي، لعمليات استحواذ بمليارات الدولارات في قطاعات عدة بحسب وكالة رويترز.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، سيد بصر شعيب، في مقابلة مع الوكالة، إلى أن الشركة تبحث الاستحواذ على شركة تطوير عقاري في أبوظبي.

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كما تخطط "العالمية القابضة" لطرح وحدتها للرعاية الصحية PURE HEALTH للاكتتاب العام في العام المقبل.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة، ستُمول عمليات الاستحواذ عن طريق قروض بنكية للمرة الأولى، على أن تصدر الشركة سندات العام المقبل.

وذكر الرئيس التنفيذي أيضاً أن الشركة لا تخطط لتوزيع أرباح على المساهمين، وإنما استثمار العوائد في الاستحواذات والاستثمار في الوقت الحالي.