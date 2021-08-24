"مبادلة" والشركة المالكة لـ IKEA تعتزمان الاستثمار في CityFibre بريطانيا

تعتزم كل من شركة مبادلة للاستثمار وشركة Interogo Holding الذراع الاستثمارية التي تمتلك متاجرIkea، الاستثمار في مجموعة CityFibre البريطانية للبنية التحتية البديلة للاتصالات في صفقة تقيمها بملياري جنيه إسترليني.

وستضخ الشركتان مليار جنيه إسترليني من الأسهم الجديدة في CityFibre المدعومة من Goldman Sachs بحسب مصادر وكالة بلومبرغ.

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كما تجري الشركتان محادثات لتقديم 500 مليون جنيه إسترليني لتمويل ديون الشركة.

وCityFibre هي أكبر الشبكات البديلة مع خطط لتغطية ما يصل إلى 8 ملايين منزل.