ائتلاف يضم "مبادلة" يستحوذ على 47% في أكبر شركة كورية للطب التجميلي

أعلن ائتلاف بقيادة مجموعة "سي بي سي" استحواذه على حصة 46.9% في شركة هيوجل إنك "هيوجل" من شركة "بين كابيتال". وتقدر القيمة السوقية لشركة هيوجل بنحو 2.5 مليار دولار.

وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، فإن الائتلاف يضم كلاً من شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي؛ وشركة "سي بي سي"، أكبر شركة في آسيا متخصصة في الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية ومقرها في سنغافورة؛ و"جي اس هولدنقس كورب" "جي إس"، التي تعد من أبرز مجموعات الأعمال في كوريا الجنوبية حيث تصنف في المركز السابع من حيث إجمالي العائدات والمركز الثامن من حيث قيمة الأصول؛ وشركة "آي إم إم"، وهي شركة استثمار رائدة في كوريا تستثمر في مختلف فئات الأصول بما في ذلك الدعم والتمويل والبنية التحتية والشركات الناشئة.

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وتعليقاً على الاستحواذ، قال المدير التنفيذي ورئيس قسم أمريكا الشمالية وكوريا في شركة "سي بي سي"، الدكتور مايكل كيونق: نحن سعداء باستثمار هذه الفرصة المميزة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين مبادلة و"جي إس" و"آي إم إم". تمثل هذه الصفقة نقطة البداية في دخول "سي بي سي" مجال الطب التجميلي على المستوى العالمي بالإضافة إلى مجالات اهتمامنا الحالية والتي تشمل الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية والخدمات".

وتابع: "ونحن واثقون من أن هيوجل الكورية سوف تستفيد من وجودنا القوي في الأسواق العالمية لتؤسس لنفسها موقعاً عالمياً رائداً في مجال الطب التجميلي وذلك بتوسيع نشاطها ليشمل الولايات المتحدة وأوروبا والصين وبقية دول العالم. وسوف تواصل "سي بي سي" تطوير محفظتها الاستثمارية العالمية في قطاع الرعاية الصحية بدعم قوي من شركائنا العالميين".

وقالت رئيسة وحدة علوم الحياة في مبادلة، كاميلا لانجويلي: "نحن نتطلع للمشاركة في مسيرة نمو شركة هيوجل بالتعاون مع "سي بي سي" و"جي إس" و"آي إم إم"، وهي فرصة جيدة لتعزيز دخول وحدة علوم الحياة في مبادلة إلى قارة آسيا إلى جانب زملائنا من فريق برنامج الاستثمار في الصين التابع لمبادلة، والذين لديهم حضور فعلي في الصين وعلاقة ممتدة مع "سي بي سي". سوف نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الائتلاف للاستفادة من شبكة علاقاتنا لدعم استراتيجية هيوجل والتي تتطلع لأن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال الطب التجميلي."

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي إس"، هاه تاي سو: "يسرنا الدخول في هذه الشراكة مع "سي بي سي" و"مبادلة" و"آي إم إم" بهدف الانتقال بشركة هيوجل إلى المرحلة التالية من مسيرة نموها بالاستفادة من خبراتنا المتنوعة إلى جانب المنتجات المتميزة التي تملكها الشركة وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وبدخولنا في هذه الشراكة نؤكد عزمنا على توسعة أعمالنا بتنويع محفظة استثماراتنا في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آي إم إم" للاستثمار، تيم شانق: "سعداء بالاستثمار في هيوجل إلى جانب "سي بي سي" و"مبادلة" و"جي إس"، والذي من شأنه تعزيز حضورنا العالمي. ونحن واثقون من قدرتنا على مساعدة هيوجل على توسعة أعمالها خارج نطاق كوريا لتصبح شركة عالمية رائدة."

وتأتي هذه الصفقة استمراراً لسعي "سي بي سي" المتواصل لتعزيز حضورها في قطاع الرعاية الصحية في آسيا، وتمثل خطوة استراتيجية لدخول الشركة في قطاع الطب التجميلي بالتعاون مع شركات رائدة عالمياُ في قطاعات الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية والخدمات.

وظلت "سي بي سي" تركز منذ إنشائها في عام 2014 على الاستثمار في كبريات الشركات الآسيوية من خلال الاستحواذ وبناء منصات الاستثمار. وتحرص الشركة على تقديم الدعم لشركاتها من خلال وضع استراتيجيات للابتكار والنمو على المدى الطويل.

وتحتل "هيوجل"، التي تم إنشاؤها عام 2001، المرتبة الأولى في مجال تصنيع توكسين البولتينوم وحشوات حامض الهيالورونيك في كوريا إلى جانب تصنيع وتوزيع منتجات التجميل. وقد حصل إنتاجها من حقن توكسين البوتولينوم من الفئة أ على اعتماد رسمي في أكتوبر 2020 من الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، لتصبح بذلك أول شركة من كوريا الجنوبية ورابع شركة تحصل على الموافقة على تصنيع هذا المنتج في الصين. وتتوقع الشركة الحصول على موافقات لتسويق هذا المنتج في أوروبا والولايات المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة.

وتتولى شركة مورجان ستانلي مهمة الاستشاري الحصري للائتلاف فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ.