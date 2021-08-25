.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اتفاق إماراتي إسرائيلي لتحويل الطائرات في أبوظبي               

  • الخط
الإمارات وإسرائيل اقتصاد مناسبة
علما الإمارات وإسرائيل
الإمارات وإسرائيل

اتفاق إماراتي إسرائيلي لتحويل الطائرات في أبوظبي

لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن من طراز بوينج 777-3000 إي.آر

القدس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت إسرائيل لصناعات الفضاء الحكومية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا مع الاتحاد الهندسية للطيران الإماراتية لتأسيس موقع لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن من طراز بوينج 777-3000 إي.آر في أبوظبي.

وتهدف المنشأة الجديدة، التي ستعمل كمركز صيانة للشركة في أبوظبي، إلى تلبية الطلب المتنامي على طائرات الشحن الكبيرة.

يأتي الاتفاق بعد عام من تطبيع الإمارات وإسرائيل للعلاقات بينهما بموجب اتفاقات أبراهام التي تمت برعاية أميركية.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم فتح مكتب ملحق اقتصادي في أبوظبي هذا الصيف لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج والعالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سبب غريب يولد ارتفاع الضغط.. دراسة لمنظمة الصحة تكشف سبب غريب يولد ارتفاع الضغط.. دراسة لمنظمة الصحة تكشف
التهوية ثم التهوية.. طاقة فرج وسط خطر تحورات كورونا التهوية ثم التهوية.. طاقة فرج وسط خطر تحورات كورونا
الأكثر قراءة
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر
رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح
كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
تحويل تحويل "صورة" سمية الخشاب إلى التحقيق.. والفنانة توضح
قبل أن تذهب
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
اكتشف المزيد