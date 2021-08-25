اتفاق إماراتي إسرائيلي لتحويل الطائرات في أبوظبي               

قالت إسرائيل لصناعات الفضاء الحكومية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا مع الاتحاد الهندسية للطيران الإماراتية لتأسيس موقع لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن من طراز بوينج 777-3000 إي.آر في أبوظبي.

وتهدف المنشأة الجديدة، التي ستعمل كمركز صيانة للشركة في أبوظبي، إلى تلبية الطلب المتنامي على طائرات الشحن الكبيرة.

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يأتي الاتفاق بعد عام من تطبيع الإمارات وإسرائيل للعلاقات بينهما بموجب اتفاقات أبراهام التي تمت برعاية أميركية.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم فتح مكتب ملحق اقتصادي في أبوظبي هذا الصيف لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج والعالم العربي.