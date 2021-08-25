مصر: توقيع اتفاق لإنشاء شركة للميثانول والأمونيا بـ 1.6 مليار دولار

وقع شركات مصرية اليوم الأربعاء اتفاقية لتأسيس شركة " مصر للميثانول والبتروكيماويات" لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها بين شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلى كابيتال القابضة.

ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلى من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة بنسبة %35 لكل منهما، وشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصرى بنسبة 30%.

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وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالى 1.6 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والتى تعطى المشروع أفضلية تنافسية نظراً للميزات الاقتصادية العديدة التى تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.