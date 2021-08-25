.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر: توقيع اتفاق لإنشاء شركة للميثانول والأمونيا بـ 1.6 مليار دولار

  • الخط
بتروكيماويات
مجمع بتروكيماويات
اقتصاد مصر

مصر: توقيع اتفاق لإنشاء شركة للميثانول والأمونيا بـ 1.6 مليار دولار

بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقع شركات مصرية اليوم الأربعاء اتفاقية لتأسيس شركة " مصر للميثانول والبتروكيماويات" لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها بين شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلى كابيتال القابضة.

ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلى من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة بنسبة %35 لكل منهما، وشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصرى بنسبة 30%.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالى 1.6 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والتى تعطى المشروع أفضلية تنافسية نظراً للميزات الاقتصادية العديدة التى تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فجأة.. هبطت طائرة في حديقتهم وظهر منها فجأة.. هبطت طائرة في حديقتهم وظهر منها "توم كروز"!
نجم مصري تعرض لهجوم عنصري في لبنان.. هكذا رد! نجم مصري تعرض لهجوم عنصري في لبنان.. هكذا رد!
الأكثر قراءة
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا
يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر
رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح
فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة! فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة!
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
قبل أن تذهب
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
اكتشف المزيد