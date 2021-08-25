هذه أسعار "أوبر" الجديدة في مصر.. رفعتها بسبب الوقود

رفعت شركة أوبر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أسعار بعض خدماتها في مصر يوم أمس الثلاثاء، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى عملائها، ارتفعت أسعار أجرة "Uber X" و "Uber Comfort" في القاهرة والإسكندرية.

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وزاد سعر التذكرة الأساسي لركوب UberX في القاهرة من 7.50 جنيه إلى 8 جنيهات، وسعر الكيلومتر إلى 3.05 جنيه من 2.85 جنيه.

وارتفعت الأجرة الأساسية لركوب Uber Comfort الأكثر فخامة من 11 جنيهًا إلى 11.80 جنيه، وسعر الكيلومتر من 4 جنيهات إلى 4.30 جنيه.

بالنسبة لركوب UberX في الإسكندرية، يبلغ السعر الأساسي الجديد 8 جنيهات مصرية من 7.25 جنيه، و 2.90 جنيه للكيلومتر الواحد من 2.60 جنيه سابقًا، وفق ما نقلته "الأهرام".

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها أوبر أسعار خدماتها في مصر في عام 2021.

يأتي إعلان أوبر بعد أسابيع قليلة من قيام لجنة تحديد أسعار الوقود في مصر برفع أسعار الوقود بشكل طفيف للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر 2019، بعد أن أكملت مصر إصلاحات دعم الوقود.

وتبلغ الأسعار الجديدة 6.75 جنيه للبنزين 80 أوكتان، و8 جنيهات للبنزين 92 أوكتان، و9 جنيهات للبنزين 95 أوكتان.

وقد رفعت أوبر أسعارها في مصر خلال مايو الماضي، بعد أن رفعت لجنة تحديد الأسعار في البلاد أسعار الوقود بشكل طفيف في أبريل للمرة الأولى منذ الانتهاء من إصلاحات دعم الوقود.

في أبريل، رفعت اللجنة أسعار البنزين بمقدار 25 قرشًا للتر في إطار تنفيذ اللجنة لآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على أساس ربع سنوي.