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"بحر العرب" توفر حلولا تقنية وأنظمة محاسبية لإصدار الفواتير الإلكترونية بالسعودية

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شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في السعودية
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"بحر العرب" توفر حلولا تقنية وأنظمة محاسبية لإصدار الفواتير الإلكترونية بالسعودية

سريان هذه الاتفاقية يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة سنة ميلادية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تقديم وتوفير حلول تقنية وأنظمة محاسبية لإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المتطابقة لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية النافذة في المملكة العربية السعودية، لتمكين المكلفين من الوفاء بالتزاماتهم النظامية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سريان هذه الاتفاقية يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة سنة ميلادية واحدة وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ولا يترتب على هذه الاتفاقية أي حقوق أو التزامات مالية بين الطرفين.

ووقع الاتفاقية مهند أحمد باسودان وكيل المحافظ للاستراتيجية والتطوير عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والرئيس التنفيذي هيثم محمد السحيباني عن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات.

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ضمن مساعي الاتجاه صوب التحول الرقمي في جميع تعاملات الجهات العامة، أطلقت السعودية أمس مشروع الفاتورة الإلكترونية "فاتورة" الذي يسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من أجهزة حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري.

ويعد المشروع إحدى المبادرات الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.

وأكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سهيل أبانمي، خلال كلمة ألقاها في حفل خصص للإعلان عن الفوترة الضريبية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، أن مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" يُعد أحد أبرز المشاريع حيث يأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

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