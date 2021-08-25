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10 شركات تكنولوجية عملاقة تعلن إنشاء مقارها الإقليمية بالرياض

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10 شركات تكنولوجية عملاقة تعلن إنشاء مقارها الإقليمية بالرياض

رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: نعمل على تأهيل 25 ألف مختص قبل 2030

دبي - العربية.نت

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أعلنت 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم إنشاء مقارها الإقليمية بالرياض على هامش مشاركتها في فعالية Launch، التي تُعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن أبرز الشركات المعلنة عن مقارها الإقليمية في الرياض كل من : سيسكو، وأوراكل.

وكشف القائمون على هذه الفعالية العديد من المُبادرات النوعية التي تُلبي تطلعات المبدعين والمبتكرين والمهتمين في البرمجة والابتكارات التقنية وصناعة الألعاب.

بدوره كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، في كلمة للفعالية، عن عمل الهيئة على تأهيل 25 ألف مختص في تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي والابتكار داخل المملكة قبل حلول عام 2030.

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وأضاف أن المملكة طورت بجهود وطنية استراتيجية لتكون من أفضل 15 دولة عالميا في البيانات، وذلك بالتعاون بين مختلف الجهات من مؤسسات عامة وخاصة.

وشهدت الفعالية إطلاق العديد من الشراكات بمشاركة وزارية رفيعة، بمشاركة 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم.

وكان من أبرز المشاركين الرئيسيين في الفعالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.

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