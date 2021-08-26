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عمومية "الأندلس العقارية" تُقر زيادة رأس المال 33.33%

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الأندلس العقارية
الأندلس العقارية
سوق السعودية

عمومية "الأندلس العقارية" تُقر زيادة رأس المال 33.33%

عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل 3 أسهم أصلية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأندلس العقارية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال من 700 مليون ريال إلى 933.33 مليون ريال وبنسبة 33.33%، عن طريق توزيع أسهم منحة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الزيادة ستتم بمبلغ 233.33 مليون ريال من الأرباح المبقاة من الاحتياطي النظامي، وستكون التوزيعات بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تأتي بغرض دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

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وأفادت بأن استحقاق أسهم الزيادة للمساهمين المسجلين في يوم 25 أغسطس 2021، والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما أقرت العمومية تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال، والمادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

وأوضحت الشركة أن العمومية وافقت على تعديل المادة المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح بإضافة بند "تعتزم الشركة توزيع 60% من صافي الأرباح السنوية للأعوام 2021 و2022 و2023، توزع بشكل نصف سنوي".

وفي بيان منفصل، أعلنت مجموعة "تداول السعودية"، إنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.16 ريال لهذا اليوم 26 أغسطس 2021، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأفادت "تداول" بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين، قبل بداية تداول يوم الاثنين 30 أغسطس 2021.

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