"شاومي" تتخطى الهواتف وتمهد الطريق لصناعة سيارتها الأولى

تعتزم شركة شاومي Xiaomi Corp الصينية، شراء شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية Deepmotion الناشئة مقابل حوالي 77.4 مليون دولار، في صفقة ستساعدها في تعزيز طموحاتها للدخول في مجال سريع التوسع.

وكشفت الشركة عن عملية الاستحواذ بعد الإعلان عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني، عندما ساعدها التعافي في الأسواق الرئيسية مثل الهند على تجاوز شركة أبل، لتصبح بذلك ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم من حيث الشحنات.

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ارتفعت إيرادات شاومي بنسبة 64٪ لتصل إلى 87.79 مليار يوان (13.6 مليار دولار) في الربع المنتهي في يونيو، متجاوزة متوسط ​​التقديرات البالغ 85.01 مليار يوان.

يقود المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Lei Jun الآن حملة لنقل شاومي إلى ما وراء الهواتف الذكية، إذ يقود الرجل البالغ من العمر 51 عامًا شخصيًا مشروعًا لتصنيع السيارات الكهربائية، تعهدت الشركة من خلاله باستثمار أولي بقيمة 10 مليارات دولار على مدار العقد المقبل.

قال Lei Jun إن الشركة لديها ما يكفي من السيولة لتمويل هذا المشروع، والذي يتطلب سنوات من الاستثمار المكثف في التطوير والتصنيع قبل أن يتم بيع السيارة الأولى.

يعد الاستحواذ على شركة Deepmotion البالغة من العمر أربع سنوات، والتي تعمل على تطوير برامج مساعدة السائق، الأحدث في سلسلة من التحركات التي تقوم بها Xiaomi للتعمق أكثر في مجال مزدحم بالمنافسين. ولقد أمضى عدد من عمالقة التكنولوجيا من شركة Huawei Technologies Co إلى Baidu Inc سنوات بالفعل في تطوير المكونات وتقنيات القيادة الذاتية.

وتهدف الصفقة إلى مساعدة Xiaomi على تطوير تقنية القيادة الذاتية من المستوى 4، والتي تتيح القيادة الذاتية الكاملة.

بعد اكتساب الشهرة لأول مرة كصانع للهواتف منخفضة التكلفة التي يتم بيعها عبر قنوات التجارة الإلكترونية في الصين، تحاول Xiaomi إصلاح صورتها بتصميمات أنيقة وأدوات أكثر تطورًا. وقد كشفت الشركة التي تبلغ من العمر 11 عامًا هذا الشهر عن هاتف يضم أحدث معالجات Qualcomm Inc وكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة، تم تصميمه لمنافسة أجهزة آيفون من أبل في سوق المنتجات الفاخرة.