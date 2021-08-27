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"أجوكو" الليبية تهدد بوقف إنتاج النفط ما لم تتلقَّ مخصصات

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حقل نفط في ليبيا
حقل نفط في ليبيا
طاقة

"أجوكو" الليبية تهدد بوقف إنتاج النفط ما لم تتلقَّ مخصصات

بنغازي - رويترز

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قالت شركة الخليج العربي للنفط الليبية (أجوكو) في بيان، إنها ستوقف العمليات ما لم تتلق مخصصاتها من الميزانية لعامي 2020 و2021، دون أن تحدد جدولا زمنيا للتوقف.

وعلقت أجوكو الإنتاج في أبريل بسبب أزمة الميزانية الجارية، مما أجبر المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة في الصادرات عبر مرفأ الحريقة النفطي، وأدى إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وفي أبريل، قالت المؤسسة إن الحكومة ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلت إليه لإنهاء حالة القوة القاهرة.

ولم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت في مارس، من تمرير ميزانيتها لعام 2021 عبر مجلس النواب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له.

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